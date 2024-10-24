Küba'da Enerji Krizi Sürekli Okul ve İş Yerlerini Kapatıyor - Son Dakika
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Küba'da Enerji Krizi Sürekli Okul ve İş Yerlerini Kapatıyor

Küba, enerji santrali arızaları nedeniyle okulları ve iş yerlerini 27 Ekim'e kadar kapalı tutacak.

24.10.2024 12:47
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Küba'da ana enerji santrallerinde meydana gelen arızaların sürmesi nedeniyle okul ve iş yerlerinin bir süre daha kapalı kalmasına karar verildi.

Küba Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 18 Ekim'de ana enerji santrallerinde meydana gelen arızaların sürmesi ve tropikal fırtına Oscar'ın arıza çalışmalarını sekteye uğratması nedeniyle alınan tedbirler uzatıldı.

Hastane gibi hayati önem arz eden hizmetleri sağlayan yerlerin açık kalmaya devam edeceği vurgulanan açıklamada, okulların ve zorunlu olmayan kamu sektörü faaliyetlerinin 27 Ekim'e kadar kapalı kalacağı belirtildi.

Hükümet, enerji krizinden, ülkeye yabancı yatırımların girmesini engellediği gerekçesiyle ABD'nin ekonomik ambargosunu sorumlu tuttu.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, X hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD hiçbir şey talep etmediğimizi açıkladı. Talebimiz ambargonun kaldırılması." ifadesini kullandı.

Canel, birçok uluslararası kuruluşun ve yaklaşık 41 ülkenin Küba ile dayanışma içinde olduğunu açıkladı.

Matanzas kentindeki Antonio Guiteras Elektrik Santrali'nde 18 Ekim'de meydana gelen arıza nedeniyle halen milyonlarca Kübalı elektriksiz kalmış durumda.

Arızanın düzeltilmesi için 18 Ekim'de okullar kapatılmış ve zorunlu olmayan kamu sektörü faaliyetleri durdurulmuştu.

Ülkede bitmeyen elektrik kesintileri

Küba'da enerji santrallerindeki arızalar nedeniyle sıklıkla elektrik kesintileri yaşanıyor.

Basına göre, 40 yıl önce Sovyetler Birliği tarafından inşa edilen santrallerin yetersiz bakımı nedeniyle bu sorunlar tekrarlanıyor.

Enerji ve Maden Bakanlığına göre, ülke yılda 8 milyon ton yakıt tüketiyor ve bunun sadece 3 milyon tonu iç üretimden sağlanıyor. Küba, ekonomik ambargolar nedeniyle enerji ihtiyacının büyük kısmını Venezuela, Rusya ve Meksika'dan tedarik ediyor.

Küba hükümeti, elektrik kesintilerinin önüne geçmek ve üretim kapasitesini artırmak amacıyla son yıllarda yüzer enerji santralleri kiralamaya başladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Küba'da Enerji Krizi Sürekli Okul ve İş Yerlerini Kapatıyor - Son Dakika

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