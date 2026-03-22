Küba'da İkinci Elektrik Kesintisi
Küba'da İkinci Elektrik Kesintisi

22.03.2026 09:36
Küba, elektrik sistemindeki arızalar nedeniyle bir hafta içinde ikinci kez karanlığa gömüldü.

Küba'da 16 Mart'taki kesintinin ardından elektrik sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle ülke geneli, bir haftada ikinci kez karanlığa gömüldü.

Küba Enerji ve Maden Bakanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Ulusal Elektroenerji Sistemi'nin (SEN) tamamen çöktüğü belirtildi.

Açıklamada, ülke genelinde kesilen elektriğin sağlanması için gerekli adımların atıldığı ifade edildi.

Küba'da, 16 Mart'ta da sistemin çökmesi sonucu ülke genelinde elektrik kesintisi yaşandığı duyurulmuştu.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, 13 Mart'ta yaptığı açıklamada, ada ülkesinin yaklaşık 3 aydır dışarıdan petrol alamadığını belirterek, elektrik sisteminin şu anda yalnızca güneş enerjisi, doğal gaz ve mevcut termik santrallerle ayakta tutulmaya çalışıldığını söylemişti.

ABD'nin Küba'ya petrol engeli

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Ocak'ta, Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden gelen tüm mallara gümrük vergisi uygulanmasını öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Beyaz Saray, bu kararın, Küba'nın "zararlı eylem ve politikalarına" karşı ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarını korumayı amaçladığını savunmuştu.

Trump, 1 Şubat'ta Küba yönetimiyle petrol tedarikinin düzenlenmesi konusunda görüşmelerin başlatıldığını duyurmuş, Küba ise bunu yalanlamıştı.

Hükümet, dışarıdan petrol gelmeden ayakta kalabilmek için acil durum paketini devreye sokmuştu.

Kaynak: AA

