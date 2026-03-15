Küba'da Protestolar: Parti Merkezi Ateşe Verildi

Küba'da uzun süredir devam eden elektrik kesintileri ve akaryakıt yetersizliğine tepki gösteren bir grup protestocu, Küba Komünist Partisinin yerel merkezini ateşe verdi.

Yerel basındaki haberlere göre, Moron kentinde sokağa çıkan bir grup gösterici, ülkede uzun süredir devam eden elektrik kesintileri ve akaryakıt yetersizliğini protesto etti.

Küba Komünist Partisinin yerel merkezini ateşe veren eylemciler, hükümet karşıtı sloganlar attı.

Çıkan olaylarda polis, 5 kişiyi gözaltına aldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, göstericilerin parti binasına girerek evrakları, bilgisayarları ve mobilyaları dışarı çıkardığı ve bazılarını ateşe verdiği yer alıyor.

Bir süredir başkent Havana'nın çeşitli mahallelerinde bir araya gelen halk, elektrik kesintilerini ve ekonomik krizi tencerelere vurarak protesto ediyor.

ABD'nin Küba'ya petrol engeli

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Ocak'ta, Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden gelen tüm mallara gümrük vergisi uygulanmasını öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Beyaz Saray, bu kararın, Küba'nın "zararlı eylem ve politikalarına" karşı ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarını korumayı amaçladığını savunmuştu.

Trump, 1 Şubat'ta Küba yönetimiyle petrol tedarikinin düzenlenmesi konusunda görüşmelerin başlatıldığını duyurmuş, Küba ise bunu yalanlamıştı.

Hükümet, dışarıdan petrol gelmeden ayakta kalabilmek için acil durum paketini devreye sokmuştu.