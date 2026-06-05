Küba'da Visa ve Mastercard Ödemeleri Askıya Alındı

HAVANA, 5 Haziran (Xinhua) -- Küba'nın başkenti Havana'da Visa ve Mastercard ödeme hizmetlerinin devre dışı bırakıldığını belirten bir uyarı levhası, 4 Haziran 2026.

Küba Merkez Bankası, ülkede 6 Haziran itibarıyla Visa ve Mastercard aracılığıyla ödeme yapılamayacağını açıkladı.

Merkez Bankası, bu kararın, ABD Başkanı Donald Trump'ın 1 Mayıs'ta imzaladığı, Küba halkına baskı uygulama stratejisine yönelik 14404 sayılı Başkanlık Kararnamesi ile doğrudan ilişkili olduğunu belirtti. (Fotoğraf: Joaquin Hernandez/Xinhua)