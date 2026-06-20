Küba'da Yeni Ekonomik Reform Paketi - Son Dakika
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Küba'da Yeni Ekonomik Reform Paketi

20.06.2026 04:24
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Küba, yerelleşme adımları içeren bir reform paketini kabul etti. Temel sektörler yeniden yapılandırılacak.

Küba Halk İktidarı Ulusal Meclisi (ANPP), son on yılların en derin ekonomik krizlerinden birini yaşayan ülkede serbestleşme ve yerelleşme adımlarını içeren reform paketini kabul etti.

Başbakan Manuel Marrero, başkent Havana'da milletvekillerine sunduğu reform paketini "stratejik etkiye sahip önlemler" olarak nitelendirerek, düzenlemelerin sosyalist sistemden uzaklaşmayı değil, onu korumayı amaçladığını ifade etti.

Ulusal Meclis'in onayladığı reform paketi, turizm sektöründe yeni işletme modellerine geçilmesini, özellikle yurt dışında yaşayan Kübalıların yatırımlarının teşvik edilmesini ve özel sektörün ekonomide daha etkin rol üstlenmesini hedefliyor.

Reform paketi, şirketlerin iflas ve yeniden yapılandırma süreçlerini düzenlemenin yanı sıra kamu işletmelerinin hisse yapısına sahip ticari şirketlere dönüştürülmesine de imkan tanıyor.

Merkez Bankasının denetimine tabi özel bankaların kurulmasının önünü açması beklenen reform paketi, finansal faaliyetlerde özel sermayenin daha fazla yer almasına olanak sağlıyor.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, dün Ulusal Meclis'teki konuşmasında, yeni ekonomik reform paketinin ABD'nin baskılarına bir yanıt olarak hazırlandığı iddialarını reddederek, bunun Küba'nın egemenlik hakkını kullanmasının bir göstergesi olduğunu ifade etmişti.

Küba halkının yararına olacak şekilde çalıştıklarını belirten Diaz-Canel, "Eğer Küba halkına gerçekten yardım etmek istiyorlarsa, bırakın halk huzurluca yaşasın. Bu yüzyılın en zor saatlerini yaşıyoruz ve ülkeyi kurtarmak için tarihi bir sorumluluğa sahibiz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Küba ekonomisi son altı yıldır derin bir krizle mücadele ederken, ülkede elektrik kesintileri ve temel ürün kıtlığı yaşanıyor. Üretimdeki düşüş, yüksek enflasyon ve değer kaybeden peso ekonomik sorunları daha da ağırlaştırıyor.

Uzmanlar, Küba ekonomisinin 2026 yılında yüzde 7,2 daralacağını öngörüyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Dünya, Küba, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küba'da Yeni Ekonomik Reform Paketi - Son Dakika

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