Küba\'dan ABD Yaptırımlarına Tepki

HAVANA, 28 Ağustos (Xinhua) -- Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, ABD'nin, ülkedeki biyofarmasötik sektörünün ihtiyaç duyduğu ilaç, tıbbı malzeme ve hammaddelere erişimi kısıtlayan önlemlerini kınadıklarını söyledi.

Rodriguez sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, ABD'nin Küba'ya uyguladığı enerji ablukası ve ekonomik yaptırımlarının ardından temel ihtiyaç maddelerine de kısıtlamalar getirdiğini belirterek, bunun an itibarıyla zor olan durumu daha da kötüleştirdiğini ifade etti.

Rodriguez, yaptırımlar ve etkisi giderek artan abluka ortamında Moleküler İmmünoloji Merkezi'ndeki bilim insanlarının, kanser tedavisinde umut vaat eden 2C12 adlı tedaviyi geliştirdiğini ifade etti. 2C12, bağışıklık sistemini tümör hücrelerine karşı harekete geçirmek için uluslararası alanda kullanılan pembrolizumab adlı ilacın muadili olarak geliştirildi.

Rodriguez, "Geliştirilen bu yeni tedavi, ülkede başlıca ölüm nedenlerinden biri olan kanser tedavisi başta olmak üzere Kübalı bilim insanlarının, tıp alanında kendi kendine yeterliliğe ulaşma çabalarının kanıtıdır" dedi.

Küba Halk Sağlığı Bakanlığı da onkolojik ilaç ve malzemelere erişimi ve yerel ilaç üretimini kısıtlayarak kanser tedavisini engelleyen ABD yaptırımlarını defaatle kınamıştı.

Küba, ülkedeki araştırmalarla ilaç üretiminde kendi kendine yeterli hale gelmeyi amaçlarken, hammaddelere erişimi kısıtlayan yaptırımlar, ülkenin biyofarmasötik sektörünün en çok ihtiyaç duyulan ilaçları üretmesini engelliyor.