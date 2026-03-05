Küba'dan Ekvador'a Tepki: Büyükelçi İstenmeyen Kişi İlan Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Küba'dan Ekvador'a Tepki: Büyükelçi İstenmeyen Kişi İlan Edildi

05.03.2026 09:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küba, Ekvador'un Büyükelçi Gutierrez'i 'istenmeyen kişi' ilan etmesine tepki gösterdi.

Küba, Kito Büyükelçisi Basilio Gutierrez'i "istenmeyen kişi" ilan eden ve ülkeden ayrılması için 48 saat süre tanıyan Ekvador hükümetine tepki gösterdi.

Küba Dışişleri Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, Ekvador hükümetinin Küba Büyükelçisi'ni "istenmeyen kişi" ilan etme kararının "keyfi ve gerekçesiz" olduğu belirtildi.

Ekvador hükümetinin uluslararası toplum tarafından kabul edilen diplomatik nezaket ve uygulamalara saygı göstermediği savunulan açıklamada, "Bu karar, iki ülke ve halkları arasındaki tarihi dostluk ve işbirliği ilişkilerine ciddi zarar veren, eşi benzeri görülmemiş ve dostane olmayan bir eylemdir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Ekvador'a 1961 tarihli Viyana Diplomatik İlişkiler Sözleşmesi hatırlatılarak, Kübalı diplomatlara yönelik muamelenin en güçlü şekilde kınandığı kaydedildi.

Ne olmuştu?

Ekvador hükümeti, Büyükelçi Gutierrez dahil tüm Kübalı diplomatik personelin 48 saat içinde ülkeyi terk etmelerinin istendiğini ve bu kararın Küba makamlarına iletildiğini bildirmişti.

Ulusal basında yer alan haberlerde de Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa'nın talimatıyla Havana Büyükelçisi'nin de geri çağrıldığı ve Küba ile diplomatik ilişkilerin kesilmesine yönelik sürecin başlatıldığı iddia edilmişti.

Haberde ayrıca başkent Kito'daki Küba Büyükelçiliği çevresinde ağır silahlı çok sayıda asker ve polisin devriye gezdiği bilgisi paylaşılmıştı.

Noboa'nın Küba ile ilgili aldığı karar, ABD'de Başkan Donald Trump'ın da katılacağı Latin Amerika liderler zirvesi öncesine denk geldi.

Kaynak: AA

Diplomasi, Güncel, Küba, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küba'dan Ekvador'a Tepki: Büyükelçi İstenmeyen Kişi İlan Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
28 yıl sonra gündem olan görüntü Bunların olacağını nereden bilsinler 28 yıl sonra gündem olan görüntü! Bunların olacağını nereden bilsinler
İran ajansları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözlerini paylaşıyor İran ajansları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözlerini paylaşıyor
İnfial yaratan BAE iddiası Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi İnfial yaratan BAE iddiası! Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi
Şeytanın aklına gelmez Fark edilince iş işten geçmişti Şeytanın aklına gelmez! Fark edilince iş işten geçmişti
Cephede hareketli saatler Bu iddia doğruysa tarihte bir ilk olacak Cephede hareketli saatler! Bu iddia doğruysa tarihte bir ilk olacak
İşte İran’a açık çek veren Burkina Faso’nun askeri gücü İşte İran'a açık çek veren Burkina Faso'nun askeri gücü

09:46
Grasshopper Kadın Futbol Takımı’nın oyuncuları olay oldu
Grasshopper Kadın Futbol Takımı'nın oyuncuları olay oldu
09:05
Ne olacağı merak konusu Savaş dev organizasyonu da vurdu
Ne olacağı merak konusu! Savaş dev organizasyonu da vurdu
08:52
Hatay’da düşürülen balistik füzeyle ilgili İran’dan ilk açıklama
Hatay'da düşürülen balistik füzeyle ilgili İran'dan ilk açıklama
08:31
Savaşın seyrini değiştirecek hamle İran, sahaya yeni silahı sürdü
Savaşın seyrini değiştirecek hamle! İran, sahaya yeni silahı sürdü
08:06
Beyaz Saray “İşbirliği yapmayı kabul ettiler“ dedi, İspanya’dan jet yalanlama geldi
Beyaz Saray "İşbirliği yapmayı kabul ettiler" dedi, İspanya'dan jet yalanlama geldi
07:46
ABD’yi korkutan İran silahı Gizli toplantıdaki itiraflar sızdı
ABD'yi korkutan İran silahı! Gizli toplantıdaki itiraflar sızdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 10:01:22. #7.13#
SON DAKİKA: Küba'dan Ekvador'a Tepki: Büyükelçi İstenmeyen Kişi İlan Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.