Küba, İsrail'in Aktivistlere Saldırısını Kınadı

BİRLEŞMİŞ Küba'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Ernesto Soberon Guzman, İsrail'in, Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda saldırıları ve keyfi şekilde alıkonan aktivistlere yönelik uyguladığı işkenceyi kınadıklarını belirtti.

Guzman, "Çatışmalarda sivillerin korunması" başlığı ile BM Güvenlik Konseyinde yapılan açık tartışma toplantısında konuştu.

İsrail tarafından uluslararası sularda Küresel Sumud Filosu'na saldırı düzenlenmesini eleştiren Guzman, "Uluslararası sularda keyfi gözaltına alınmaları ve İsrail rejimi tarafından Gazze Şeridi'ne insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'nun üyeleri Seyf Ebu Kişk ve Thiago Avila'ya yapılan işkenceyi kınıyoruz." dedi.

Guzman, İsrail'in uluslararası hukuk ve insan haklarına yönelik ihlalleri cezasız şekilde işlemesini reddettiklerini vurgulayarak, "İşgalci güç olarak İsrail, Filistinlilere yönelik soykırım ve apartheid uygulamaları için hesap vermek zorunda kalmalıdır." diye konuştu.

Küresel Sumud Filosu'nda alıkonulan aktivistler

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırma ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, İsrail ordusunun 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarında müdahalesine maruz kalmıştı.

Uluslararası sularda hukuk dışı müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan teknelere saldıran İsrail ordusu, Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta ve Yunan kara sularından birkaç mil açıkta 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

İsrail'in, Küresel Sumud Filosu'ndan alıkoyduktan sonra zorla ülkeye götürdüğü aktivistler Ebu Kişk ve Avila'nın yoğun fiziki işkence gördüğü ve sorguda ölüm tehditlerine maruz kaldığı belirtilmiş, iki aktivist daha sonra salıverilerek sınır dışı edilmişti.