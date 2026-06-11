Küba'nın Geleceği Trump ve Hegseth'in Elinde - Son Dakika
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Küba'nın Geleceği Trump ve Hegseth'in Elinde

11.06.2026 00:49
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ABD Savunma Bakanı Hegseth, Küba'daki durumun Trump ve Küba yönetimine bağlı olduğunu belirtti.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Küba'nın geleceğinin "ABD Başkanı Donald Trump ve Küba yönetiminin elinde" olduğunu belirterek, Amerikan güçlerinin adadaki her türlü olası duruma karşı hazır olduğunu savundu.

Küba'daki Guantanamo Körfezi Deniz Üssü'nü ziyaret eden Hegseth, Amerikan askerlerine hitabında, "Küba'nın geleceğinde ne olacağı, ABD Başkanı ve Küba yönetiminin elindedir." ifadelerini kullandı.

Hegseth, üssü "Amerikan toprağının çok önemli ve stratejik bir parçası" olarak nitelendirdi.

Hegseth, siyasi gelişmeler ne olursa olsun ABD ordusunun her türlü senaryoya karşı "hazırlıklı ve tetikte" olacağını vurguladı.

Guantanamo'daki üsten Küba'nın başkenti Havana'ya mesaj gönderen Hegseth, "Küba hükümetinin bu üsse ulaşabilecek silahları tedarik etmeye veya bunlara erişmeye çalışması akıllıca olmaz." ifadelerini kullandı.

Böyle bir girişimin Küba'nın "altından kalkamayacağı" bir çatışmaya yol açacağını iddia eden Hegseth, ABD güçlerinin Venezuela'da askeri müdahaleyle alıkoyduğu Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun durumunu örnek gösterdi.

Hegseth, ABD güçlerinin Rus yapımı hava savunma sistemlerini ve Kübalı muhafızları aşarak 45 dakikada Caracas'a ulaştığını öne sürdü.

Suç ağlarının hedef alınması

Hegseth, ABD'nin Karayipler ve Doğu Pasifik'te uyuşturucu kartellerine yönelik operasyonlarını yoğunlaştırdığını belirterek, Washington'ın "Amerikan Kartel Karşıtı Koalisyonu" aracılığıyla "terörist" olarak nitelendirdiği suç örgütlerini faaliyet gösterdikleri ve uyuşturucu ürettikleri bölgelerde üst düzey istihbarat desteğiyle hedef aldığını söyledi.

Bu operasyonların "dost" ülkelerle işbirliği içinde ve sessiz şekilde yürütüldüğünü ifade eden Hegseth, söz konusu faaliyetler sayesinde bölgesel sulardaki uyuşturucu akışının önemli ölçüde azaldığını öne sürdü.

ABD üssündeki askerlerle bir dizi fiziksel antrenmana da katılan Hegseth, ABD Başkanı Donald Trump'ın emirlerini uygulamanın her Amerikan askerinin görevi olduğunu vurguladı.

Monroe doktrinine atıfta bulunarak yeni bir doktrin tarifi yaptı

Hegseth, eski ABD Başkanı James Monroe'nin adını taşıyan ve Amerika kıtasının Avrupalılar tarafından sömürgeleştirilmesine karşı çıkışı simgeleyen "Monroe Doktrini"ni hatırlattı.

"Vatanımızı savunuyoruz ve yarımküremizi geri alıyoruz." ifadelerini kullanan Hegseth, Monroe Doktrini'ne atıfta bulundu ve benzer politikalar izlediğini savunduğu ABD Başkanı Donald Trump'ın soyadından esinlenip "Şimdi de Donroe Doktrinimiz var." değerlendirmesinde bulundu.

Hegseth, günün son etkinliği kapsamında Florida eyaletindeki ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) karargahını da ziyaret etti.

CENTCOM'a ait askeri tesis önünde konuşan Hegseth, ABD Başkanı Trump ve Amerikan halkı adına CENTCOM personelinin başarılarıyla gurur duyduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Küba'nın Geleceği Trump ve Hegseth'in Elinde - Son Dakika

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