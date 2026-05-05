Küba, Trump\'ın Askeri Tehditlerini Kınadı

HAVANA, 3 Mayıs (Xinhua) -- Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkeye yönelik askeri tehditlerini artırmasını kınadı.

Diaz-Canel cumartesi günü X'te yaptığı paylaşımda, "ABD Başkanı, Küba'ya yönelik askeri saldırı tehditlerini tehlikeli ve eşi görülmemiş bir boyuta taşıyor" ifadelerini kullandı.

Devlet Başkanı, uluslararası topluma ve ABD halkına, "intikam ve hakimiyet peşinde olan küçük ancak zengin ve nüfuzlu bir grubun çıkarlarına hizmet etmek için böylesine şiddetli bir suç eylemine izin verip vermeyeceklerine" karar verme çağrısında bulundu.

Diaz-Canel, "ne kadar güçlü olursa olsun" hiçbir saldırganın Küba'da teslimiyet bulamayacağını, aksine "egemenliğini ve bağımsızlığını savunmaya kararlı bir halk" ile karşılaşacağını belirtti.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez de aynı gün X'te yaptığı açıklamada, Trump'ın askeri saldırı yönündeki "açık ve doğrudan" tehdidinin Küba'ya yönelik saldırganlığı tehlikeli boyutlara taşıdığını belirtti.