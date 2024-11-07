Küba'yı Rafael Kasırgası Vurdu - Son Dakika
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Küba'yı Rafael Kasırgası Vurdu

Rafael Kasırgası, Küba'da elektrik kesintilerine yol açarak okulları kapattı ve uçuşları askıya aldı.

07.11.2024 15:21
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Küba'yı şiddetli yağış ve rüzgarlarla vuran Rafael Kasırgası, ülkenin dört bir yanında elektrik kesintilerine neden oldu.

Şebeke operatörü yetkilileri, Küba'yı etkisine alan Rafael Kasırgası'nın "kategori 3" şiddetine yükselmesiyle çıkan rüzgarların, tüm ülkede elektrik sisteminin çökmesine neden olduğunu açıkladı.

Yetkililer, daha sonra şiddetini "kategori 2"ye düşüren kasırganın Meksika Körfezi'ne doğru ilerlediğini belirtti.

Hükümet yetkilileri, kasırga öncesi alınan önlemler kapsamında, ülkenin bazı bölgelerindeki okullarda eğitime ara verildiğini ve bazı uçuşların askıya alındığını bildirmişti.

Küba'yı ekimde vuran ve 6 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan Oscar Fırtınası da ülkede elektrik kesintilerine neden olmuştu.

Küba'da enerji santrallerindeki arızalar nedeniyle sıklıkla elektrik kesintileri yaşanıyor. Basında yer alan haberlere göre 40 yıl önce Sovyetler Birliği tarafından inşa edilen santrallere yeterli bakım yapılmadığı için bu sorunlar tekrarlanıyor.

Kaynak: AA

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