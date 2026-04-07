Daltonlar Çetesi, Bilal Kadayıfçıoğlu'nu Tehdit Etti

BirGün yazarı Timur Soykan, futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinin ardından Daltonlar suç örgütünün Bilal Kadayıfçıoğlu'nu tehdit ettiğini yazdı. Soykan, iddiaya göre Daltonlar Çetesi'nin Kundakçı'nın kendi semtlerinin çocuğu olduğunu söyleyerek intikam alacaklarını belirttiğini aktardı.

Olay, 19 Mart gecesi Ümraniye'de meydana geldi. Rapçi Vahap Canbay'ın, ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile barışmak için arkadaşı Kubilay Kundakçı'dan yardım istediği, grup stüdyo önünde beklerken Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edildi. Kundakçı ağır yaralanarak hayatını kaybetti, Kadayıfçıoğlu ve 6 kişi tutuklandı, Bilal Kadayıfçıoğlu serbest bırakıldı.

Soykan, cinayet sonrası Daltonlar Suç Örgütü'nün Bilal Kadayıfçıoğlu'nu tehdit ettiğini yazdı. Bilal Kadayıfçıoğlu ve kardeşi, tehditler nedeniyle savcılığa başvurdu. 31 Mart 2026'da İstanbul Ataşehir'de Bilal Kadayıfçıoğlu'na ait binanın yakınında şüpheli hareketleriyle dikkat çeken 16 yaşındaki H. İ. yakalandı. Çantasında otomatik tabanca bulunan H. İ.'nin telefonunda Daltonlar Çetesi lideri Beratcan Gökdemir'in fotoğrafı ve fişek görselleri tespit edildi, uluslararası bağlantılar ortaya çıktı.

H. İ., ifadesinde etkin pişmanlıktan faydalanmak istediğini belirtti. İstanbul Arnavutköy'de çırak olarak çalışan yoksul bir ailenin çocuğuydu. İki hafta önce Instagram'da Daltonlar'la bağlantılı 'Albay' hesabına mesaj attığını, daha sonra 'Golfo' kod adlı kişiyle iletişime geçtiğini anlattı. Golfo, silah temin edeceğini söyleyerek Pendik'teki bir eve gönderdi, bu evin Daltonlar'ın firar evlerinden biri olduğu belirtildi. H. İ. tutuklandı, silahı veren kişi aranıyor.