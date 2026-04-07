Daltonlar Çetesi, Bilal Kadayıfçıoğlu'nu Tehdit Etti

07.04.2026 11:24
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın cinayeti sonrası Daltonlar suç örgütünün Bilal Kadayıfçıoğlu'nu tehdit ettiği öne sürülüyor. Olay, Ümraniye'de meydana geldi ve cinayet sonrası çeşitli gelişmeler yaşandı.

BirGün yazarı Timur Soykan, futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinin ardından Daltonlar suç örgütünün Bilal Kadayıfçıoğlu'nu tehdit ettiğini yazdı. Soykan, iddiaya göre Daltonlar Çetesi'nin Kundakçı'nın kendi semtlerinin çocuğu olduğunu söyleyerek intikam alacaklarını belirttiğini aktardı.

Olay, 19 Mart gecesi Ümraniye'de meydana geldi. Rapçi Vahap Canbay'ın, ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile barışmak için arkadaşı Kubilay Kundakçı'dan yardım istediği, grup stüdyo önünde beklerken Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edildi. Kundakçı ağır yaralanarak hayatını kaybetti, Kadayıfçıoğlu ve 6 kişi tutuklandı, Bilal Kadayıfçıoğlu serbest bırakıldı.

Soykan, cinayet sonrası Daltonlar Suç Örgütü'nün Bilal Kadayıfçıoğlu'nu tehdit ettiğini yazdı. Bilal Kadayıfçıoğlu ve kardeşi, tehditler nedeniyle savcılığa başvurdu. 31 Mart 2026'da İstanbul Ataşehir'de Bilal Kadayıfçıoğlu'na ait binanın yakınında şüpheli hareketleriyle dikkat çeken 16 yaşındaki H. İ. yakalandı. Çantasında otomatik tabanca bulunan H. İ.'nin telefonunda Daltonlar Çetesi lideri Beratcan Gökdemir'in fotoğrafı ve fişek görselleri tespit edildi, uluslararası bağlantılar ortaya çıktı.

H. İ., ifadesinde etkin pişmanlıktan faydalanmak istediğini belirtti. İstanbul Arnavutköy'de çırak olarak çalışan yoksul bir ailenin çocuğuydu. İki hafta önce Instagram'da Daltonlar'la bağlantılı 'Albay' hesabına mesaj attığını, daha sonra 'Golfo' kod adlı kişiyle iletişime geçtiğini anlattı. Golfo, silah temin edeceğini söyleyerek Pendik'teki bir eve gönderdi, bu evin Daltonlar'ın firar evlerinden biri olduğu belirtildi. H. İ. tutuklandı, silahı veren kişi aranıyor.

Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet istemi Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet istemi
Son dakika golüyle çıldırdılar Son dakika golüyle çıldırdılar
Yılmaz Özdil, Sözcü TV’den istifa etti Yılmaz Özdil, Sözcü TV’den istifa etti
Mesut Özil ve Amine Özil üçüncü kez anne baba oldu Mesut Özil ve Amine Özil üçüncü kez anne baba oldu
Maça böyle geldiler, bedelini ağır ödediler Maça böyle geldiler, bedelini ağır ödediler
Uğur Aslan ve Sema Ergenekon depremzedelerin borçlarını ödedi Uğur Aslan ve Sema Ergenekon depremzedelerin borçlarını ödedi

11:57
ABD çok ağır bedel ödeyebilir: İşte Tahran’ın son perdedeki büyük kozu
ABD çok ağır bedel ödeyebilir: İşte Tahran’ın son perdedeki büyük kozu
11:30
Bahçeli: Trump ve Netanyahu ibretlik bir hata yaptı
Bahçeli: Trump ve Netanyahu ibretlik bir hata yaptı
11:21
Kararları çok konuşuldu İşte Yasin Kol’un derbi notu
Kararları çok konuşuldu! İşte Yasin Kol'un derbi notu
11:16
Trump “Bir gecede yok ederiz“ dedi, İran hemen harekete geçti
Trump "Bir gecede yok ederiz" dedi, İran hemen harekete geçti
11:08
Tarih belli, İstanbul’a kış geliyor Balkanlardan giriş yaptı
Tarih belli, İstanbul'a kış geliyor! Balkanlardan giriş yaptı
10:19
Üsküdar Belediyesi operasyonunda ele geçildi Balya balya para masaya sığmadı
Üsküdar Belediyesi operasyonunda ele geçildi! Balya balya para masaya sığmadı
