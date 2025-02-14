Kübra Nur Şahin, Kur\'an Yarışmasında İkinci Oldu

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Bitlis'te düzenlenen "Genç Nida Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması"nın 8. bölge finaline katılan Elazığlı Kübra Nur Şahin, bölge ikincisi oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce dün gerçekleştirilen yarışmaya katılan Baskil Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Kübra Nur Şahin, liseler kategorisinde yarışmayı ikinci olarak tamamladı.

Yarışmada başarı elde eden Şahin, okulunda sevinçle karşılandı.

Okul yetkilileri, Şahin'in başarısından dolayı onur duyduklarını ve kendisini tebrik ettiklerini belirtti.