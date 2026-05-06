Kübra Yapıcı cinayeti aydınlatıldı
06.05.2026 07:54
"Hiçbir suçun cezasız kalmaması, hiçbir dosyanın faili meçhul olarak karanlıkta bırakılmaması için adalet ve güvenlik teşkilatları olarak eşgüdüm içerisinde omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adalet ve İçişleri bakanlıkları olarak faili meçhul dosyalara karşı ortaya koydukları iradeyle Kübra Yapıcı cinayetinin de aydınlatıldığını bildirdi.

Gürlek, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, "Türkiye Yüzyılı'nı Adaletin Yüzyılı kılma" vizyonu doğrultusunda Adalet ve İçişleri bakanlıklarınca faili meçhul dosyalara karşı ortaya koydukları iradeyle dün gece bir cinayetin daha aydınlatıldığını belirtti.

Antalya'da 30 Nisan gecesi kaybolan Kübra Yapıcı'nın katil zanlılarının Manavgat, Serik ve Burdur Cumhuriyet Başsavcılıkları ile emniyet ve jandarma teşkilatlarının güçlü koordinasyonuyla kıskıvrak yakalandığını ifade eden Gürlek, şunları kaydetti:

"Devletimizin tüm imkanlarını seferber ettiği bu süreçte, hızlı reaksiyon, etkin teknik takip ve kurumlar arası işbirliğiyle çelişkili ifadeler deşifre edildi, cinayetin işlendiği yer ve deliller tek tek ortaya çıkartıldı, failler farklı illerde yakalanarak adalete teslim edildi. Yürüttükleri titiz soruşturma dolayısıyla Manavgat, Serik ve Burdur Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza, büyük bir özveri ile çalışan emniyet ve jandarma teşkilatlarımıza, soruşturmanın seyrine HTS-baz verilerini ivedilikle paylaşarak önemli katkı sunan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumuza teşekkür ediyorum. Hiçbir suçun cezasız kalmaması, hiçbir dosyanın faili meçhul olarak karanlıkta bırakılmaması için adalet ve güvenlik teşkilatları olarak eşgüdüm içerisinde omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz. Bu acı olayda metanetini koruyarak evladının izini süren acılı babaya başsağlığı diliyor, adaletin tesisi için gece gündüz demeden görev yapan tüm yargı ve güvenlik mensuplarımızı tebrik ediyorum."

Kaynak: AA

