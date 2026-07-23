Kübra Yiğitbaşı: Gençler Vatan Hizmetine Hazırlanıyor

FATİH GÖKBULUT/EMRULLAH CESUR - İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde yetiştirilen öğrencilerin mezun olduklarında millete ve devlete hizmet ettiğini vurgulayarak, "Bir yandan devletimizin güçlü bileği, bir yandan şefkatli eli ve aynı zamanda milletimize hem huzuru hem adaleti sağlayan donanımlı personeller olarak yetişiyorlar." dedi.

Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlıklarının eğitim yuvası konumundaki Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde her iki komutanlık adına subay ve astsubay öğrenci yetiştiriliyor.

Akademi içerisinde Eğitim Merkezi Komutanlığı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi, Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu (JAMYO) ile Araştırma ve Eğitim Merkezi müdürlükleri bulunuyor.

Subay adayları, Subay Eğitim Merkezi (SUEM) ve fakülte, astsubay adayları ise Astsubay Eğitim Merkezi (ASEM) ve meslek yüksek okulu bünyesinde teorik ve uygulamalı eğitimlerden geçiriliyor.

Akademide kayıtlı subay ve astsubaylar, trafikten olay yeri incelemeye, haritacılıktan silaha kadar tüm branşlarda alanında uzman personelden ders alıyor.

Bu yıl 673 adaya kapılarını açmak için hazırlanan akademiye başvurular, 26 Temmuz'a kadar "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" adresi üzerinden yapılabilecek.

"Hem huzuru hem adaleti sağlayan donanımlı personeller olarak yetişiyorlar"

İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı, akademiye ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi ve geçmişi kahramanlıklarla dolu Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na subay ve astsubayların buradan yetiştirildiğini söyledi.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde okumanın ve kariyer planını buraya göre kurgulamanın gençler için onur verici olduğunu belirten Yiğitbaşı, "Gençlerimiz buradan mezun olduklarında kendi milletine, devletine hizmet etmiş oluyor. Bir yandan devletimizin güçlü bileği, bir yandan şefkatli eli ve aynı zamanda milletimize hem huzuru hem adaleti sağlayan donanımlı personeller olarak yetişiyorlar." diye konuştu.

Yiğitbaşı, akademinin gençlere irade, liderlik, vatan sevgisi ve cesareti aynı çatı altında buluşturarak eğitim vaat ettiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"YKS sonuçları açıklandı ve şu anda tercihler, puan durumlarına, yüzdelik dilimlere göre yapılmaya başlandı. Ailelerimiz, gençlerimiz büyük bir arayış ve tercih sürecindeler. Biz de Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültemize ve Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu'na öğrencilerimizi alacağız. Lise mezunu ve YKS'ye girmiş öğrencilerimizin başvurularını alabiliyoruz, burayı görmeden karar vermesinler. Milletimize, devletimize hizmet etmenin çok onurlu bir yanıyla bu çatı altında bu eğitim müfredatıyla yetişme imkanlarını da kaçırmasınlar diyoruz. Gençlerimize tavsiyem, bayrağımızın dalgalandığı ülkemizin her bir köşesinde hizmet edebilme, görev yapabilme gücü için ve aynı zamanda da huzurun, güvenin, adaletin teminatı olan birer astsubay ya da subay olarak yetişmek için Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademimize her birinizi bekliyoruz."

Adaylar, YKS puanlarına göre belirlenecek

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Personel Temin Merkezi Komutanı Albay Musa Atar da akademi için bu yıl Güvenlik Bilimleri Fakültesine lise mezunu 350 erkek öğrenci, Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu'na lise mezunu 283 erkek ve 40 kadın öğrenci alınacağını söyledi.

Alımların, 2026 YKS sonuçlarına göre yapılacağı bilgisini veren Atar, "Yükseköğretim Kurumları Sınavı haricinde ayrıca yazılı bir sınav gerekmemektedir. Subay öğrenciler için TYT'de ilk 450 bin sıralamada bulunan adaylar arasından AYT'de eşit ağırlık ve sayısalda 150 bin, sözelde 30 bininci sıralama içerisinde olma şartı bulunmaktadır. Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu içinde TYT'de ilk 450 bininci sıra içerisinde olma şartı aranmaktadır." dedi.

Atar, adayların iki günlük ayrı bir sınava tabi tutularak seçildiğini, mülakatlardan aldıkları başarı puanlarına göre en yüksekten itibaren sıralanarak yapıldığını aktardı.

Yerleşke içerisinde öğrenciler için yüksek standartlarda sosyal tesis ve alan bulunduğunu dile getiren Atar, "Akademimizde eğitim gören öğrencilerin yemek, barınma, kıyafet, harçlık, eğitim, öğretim giderleri ve benzeri bütün ihtiyaçları devlet tarafından karşılanmaktadır. Öğrencilerimiz, 20 kişilik son teknoloji ile donatılmış sınıflarımızda eğitim görmektedirler. Öğrencilerimize eğitim-öğretim süreleri boyunca geri ödemesiz olarak harçlık verilmekte olup, talep etmeleri halinde geri ödemeli yükseköğretim kredisinden de faydalanabilmektedirler." diye konuştu.

Albay Atar, işlemleri tamamlanan adayların eylülde akademide eğitim-öğretime başlayacağını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine başvuru yapmak sıradan bir kariyer tercihi değildir, memleketin her köşesinde huzurun teminatı olmayı seçmektir. Vatana ve millete hizmet bir Türk genci için ulaşılabilecek en yüce, en onurlu mertebelerin başında gelir. Bu kutsal gayeyi hayatının merkezine koyarak ay yıldızlı bayrağın gölgesinde güvenliği ve adaleti tesis etmek için adımlarını geleceğe doğru kararlılıkla atmak isteyen gençlerimizi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine katılmaya davet ediyoruz."