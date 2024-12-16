Küçük Erek Dağı'na Kış Tırmanışı - Son Dakika
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Küçük Erek Dağı'na Kış Tırmanışı

Vadi Doğa Sporları Kulübü, 2 bin 800 rakımlı Küçük Erek Dağı'na kış tırmanışı düzenledi.

16.12.2024 17:58
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Küçük Erek Dağı zirve tırmanışı

VAN - Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, 2 bin 800 rakımlı Küçük Erek Dağı'na kış tırmanışı gerçekleştirdi.

Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, Van'ın ve bölgenin güzelliklerini tanıtmaya devam ediyor. Başkan Ömer Demez öncülüğünde 18 kişilik ekip, 2 bin 800 rakımlı Küçük Erek Dağı'na tırmandı.

Konuyla ilgili bilgi veren Demez, "Zirvemiz bitti. Şuan dar geçitteyiz. Gerçekten zor bir geçit. Kış için söylüyorum. Hava bu gün çok güzeldi. 18 kişilik bir ekiple güzel bir tırmanış gerçekleştirdik. Manzara muhteşemdi. Görüş mesafesi de güzeldi. Sühan Dağı ile çevre dağlar görünüyor, manzara muhteşem" dedi.

Eksi 8 derecede Van'ın eteklerinde konuşlandığı Küçük Erek Dağ zirvesine bir tırmanış gerçekleştirdiklerini ifade den Demez, "Vadi Doğa Sporları Kulübü sporcuları ve aynı zamanda Nas-Sar arama ve kurtarma ekibi olan bu sporcular ile hem kondisyon sağlamak hem de alıştırma yapmak amacında idik. 2 bin 800 rakımlı zirve tırmanışına saat 9: 00 başlayıp, 16: 15'te başarı ile tamamladık. Erek Dağı, art arda sıralanmış 2 dağdan oluşmaktadır. Küçük Erek Dağı ile Büyük Erek Dağı'nın adeta kucağına oturmuş ve onun bünyesinde Van'dan bakıldığı zaman kaybolmuş gibi görünür. Oysa küçük dağ ile büyük dağ arasında kocaman bir vadi bulunmaktadır. Küçük Erek Dağı 2 bin 800 metre, Büyük Erek Dağı ise 3 bin 204 metre yüksekliğindedir. Bu dağlara tırmanıldığında Van bütün detayları ile görülmektedir. Batıda Süphan Dağı ve Van Kalesi, Güneydoğu'da Artos Dağı ile İhtiyar Şahap Dağları, güneyde Nazo Dağı, Güneydoğu'da Başet Dağı, kuzeyde Erçek Gölü ile yaklaşık 100 kilometre uzaktaki büyük ve küçük Ağrı Dağları, Kuzey batıda Sıhhke Gölü çok net görülmektedir. Bizde bu hafta sonu arkadaşlarımızla Küçük Erek Dağı'na başarılı bir tırmanış gerçekleştirdik. Katılım sağlayan arkadaşlara teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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