Küçük Muhammed'in Vali Olma Hayali Gerçek Oldu - Son Dakika
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Küçük Muhammed'in Vali Olma Hayali Gerçek Oldu

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Ağrı Valisi Mustafa Koç, kalp hastası küçük Muhammed'in 'vali' olma hayalini gerçekleştirdi.

08.11.2024 16:12
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Ağrı Valisi Mustafa Koç, kalp hastası küçük Muhammed'in valilik hayalini gerçekleştirdi

Ağrı'da kalp hastası küçük Muhammed'in "Vali" olma hayali gerçek oldu

AĞRI - Ağrı Valisi Mustafa Koç, kalp rahatsızlığı bulunan Muhammed Ensar Çetin'in 'Vali' olma hayalini gerçekleştirdi. Küçük Muhammed, Vali Koç'un makamında ağırlanarak bir günlüğüne 'Vali' oldu.

Kalp hastalığı nedeniyle tedavi gören Muhammed Ensar Çetin, ailesiyle birlikte Ağrı Valiliği'ne davet edilerek hayalini gerçekleştirme fırsatı buldu. Vali Koç'un makam koltuğuna oturan küçük Muhammed, bu özel anı yaşamanın heyecanını yaşarken, Vali Koç'a sarılarak teşekkür etti. Vali Koç, küçük Muhammed ile yakından ilgilenerek ona çeşitli hediyeler verdi. Vali Koç, yaptığı açıklamada, "Bugün makamımızda çok özel bir misafirimiz vardı. Vali olma hayali kuran ve kalp rahatsızlığı bulunan sevgili Muhammed Ensar Çetin, ailesiyle birlikte bizleri ziyaret ederek hayallerini gerçekleştirmek üzere makam koltuğuna oturdu. Onun gözlerindeki ışık, yüreğindeki sevgi ve umut dolu hayallerini paylaşmak bizler için tarifsiz bir mutluluk oldu. Bugün Muhammed'in hayaline ortak olduk; onunla birlikte gülümsedik, umutlarımızı tazeledik. Muhammed'e ve tüm çocuklarımıza sağlık dolu, başarılarla dolu bir gelecek diliyorum" dedi.

"Çocukların yüzündeki tebessüm bizim için en büyük ödül"

Çocukların yüzündeki tebessümün kendileri için en büyük ödül olduğunu belirten Vali Koç, "Muhammed Ensar kardeşimizin bu mutluluğu bizleri de çok mutlu etti. Bu tür etkinliklerle çocuklarımızın hayallerini gerçekleştirmeye ve onlara umut olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Vali amca benim kahramanım"

Bir günlüğüne vali olan Muhammed Ensar ise Vali Koç'a teşekkür ederek, "Vali amca benim kahramanım. Ben büyüyünce vali olmak istiyorum" dedi.

Muhammed Ensar'ın ailesi de Vali Koç'a gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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