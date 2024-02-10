Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'a Silahlı Saldırı - Son Dakika
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Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'a Silahlı Saldırı

Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay\'a Silahlı Saldırı

Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay seçim çalışması sırasında silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda Ebru Güneş yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya saldırıyı kınayarak geniş çaplı tahkikat başlatıldığını açıkladı.

10.02.2024 18:38  Güncelleme: 18:40
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Oğuzhan CİN/ KÜÇÜKÇEKMECE Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay seçim çalışması yaptığı sırada, silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, Ebru Güneş yaralanırken saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün saat 16.30 sıralarında AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Sayın Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesindeki aday tanıtım etkinliğinin olduğu yere uzun namlulu silah ve tabanca ile ateş açılmıştır. Saldırıda E.G.D. adlı kadın vatandaşımız yaralanmıştır. Saldırıya ilişkin geniş çaplı tahkikat başlatılmıştır. Yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Seçim sürecine ve demokrasimize yönelik bu tür menfur saldırıları şiddetle kınıyorum.

Kaynak: DHA

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