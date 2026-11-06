Küçükçekmece D-100'de seyir halindeki otomobil yangında kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Küçükçekmece D-100'de seyir halindeki otomobil yangında kullanılamaz hale geldi

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Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi'nde D-100 kara yolunda seyir halindeki otomobilde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi, aracın çekilmesiyle trafik yoğunluğu normale döndü.

Küçükçekmece'de seyir halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kartaltepe Mahallesi D-100 kara yolunda seyir halinde olan 34 TC 9484 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle bölgede oluşan trafik yoğunluğu aracın çekilmesiyle normale döndü.

Kaynak: AA
İstanbulOtomobilGüncelSon Dakika

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