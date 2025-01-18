Küçükçekmece'de kullandığı otomobille park halindeki araca çarpan 15 yaşındaki sürücü yaralandı.
Gültepe Mahallesi Köprülü Sokak'ta, ismi öğrenilemeyen 15 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobil, yol kenarında park halindeki araca çarptı.
Sürücü yaralanırken, park halindeki araçta büyük çaplı hasar oluştu.
Yaralı genç, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Küçükçekmece'de 15 Yaşındaki Sürücü Kaza Yaparak Yaralandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?