Küçükçekmece'de 3 Katlı Bina Çöktü: 1 Ölü, 8 Yaralı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de 3 Katlı Bina Çöktü: 1 Ölü, 8 Yaralı

Küçükçekmece\'de 3 Katlı Bina Çöktü: 1 Ölü, 8 Yaralı

Küçükçekmece'de belirlenemeyen bir nedenle çöken 3 katlı binada 1 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı. Olay anında geçen araçların saniyelerle kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

02.06.2024 12:36
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Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binada 1 kişi ölürken 8 kişi de yaralandı. Çökme anında seyir halindeki araçların saniyelerle kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Küçükçekmece'de 3 katlı bina henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralı olarak kurtartıldığı binada ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Binanın çöktüğü sırada araçların oradan geçtiği ve faciadan saniyelerle kurtulduğu o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de 3 Katlı Bina Çöktü: 1 Ölü, 8 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Küçükçekmece'de 3 Katlı Bina Çöktü: 1 Ölü, 8 Yaralı - Son Dakika
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