Küçükçekmece'de 3 Katlı Bina Çöktü: 1 Ölü, 8 Yaralı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de 3 Katlı Bina Çöktü: 1 Ölü, 8 Yaralı

Küçükçekmece\'de 3 Katlı Bina Çöktü: 1 Ölü, 8 Yaralı

Küçükçekmece'de bir kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı 3 katlı binanın çökmesiyle ilgili olarak mülk sahibi tutuklandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlılar ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Bina sahibi ise taksirle ölüme neden olma suçundan tutuklandı.

03.06.2024 22:01
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Küçükçekmece'de dün bir kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin yaralandığı 3 katlı binanın çökmesine ilişkin mülk sahibi tutuklandı.

Kartaltepe Mahallesi'ndeki apartmanın çökmesinin ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemleri sonrası Küçükçekmece Adliyesi'ne götürüldü.

Şüphelilerden döner dükkanının sahibi Ö.A.D. ve eşi İ.D, cumhuriyet savcılığında ifadeleri alındıktan sonra salıverildi.

Savcı, bina sahibi H.M.G'yi tutuklanması, döner dükkanının eski sahibi Ö.K'yi adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Sevk yazısında bina sahibinin kusurlu olduğu belirtildi

Savcılığın sevk yazısında şüpheli H.M.G'nin, zemin kattaki iş yeri sahiplerinin binanın sallandığına ilişkin beyanlarına karşın resmi mercilere yapının çürük olup olmadığı yönünde herhangi bir başvuruda bulunmadığına yer verildi.

Şüphelinin, binada oturan ve çevredekilerin güvenliği açısından yapının sağlamlığı ve güçlendirilmesi için herhangi bir özel şirketle görüşme yapmadığı, bunun yanı sıra resmi planlarında zemin kat üzerinde 3 kat gözükmesine rağmen fiilen zemin katın üzerinde 4 kat olduğunun görüldüğü ve bu hususun mülk sahibi tarafından bilindiği kaydedildi.

Sevk yazısında şüphelinin bu konu hakkında da inceleme veya imarı konusunda da resmi mercilere herhangi bir başvuruda bulunmadığı, bu eylemleriyle mülkü olan binanın yıkılmasında, içinde yaşayanların ölmesinde ve yaralanmasında kusurlu bulunduğu gerekçesiyle "taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklamasının talep edildiği bildirildi.

Öte yandan binanın enkazındaki ilk bilirkişi incelemesine göre, bu aşamada kolon veya kirişlerde kesme yapılmadığının tespit edildiği ve incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, bina sahibi H.M.G'nin tutuklanmasına, eski iş yeri sahibi Ö.K'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Kaynak: AA

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