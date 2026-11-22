Küçükçekmece'de 5 katlı binanın bodrum katındaki yangın söndürüldü, yaralananlar olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mehmet Akif Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın bodrum katında saat 04.45 sıralarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda yaralananlar olduğu öğrenilirken, polis ve sağlık ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.
KÜÇÜKÇEKMECE'de 5 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, olayda yaralananlar olduğu öğrenildi.
Yangın, saat 04.45 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi 1. Akarsu Sokak'ta bulunan 5 katlı binada çıktı. Binanın bodrum katında çıkan yangının görenler durumu itfaiye ekipleri haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri edildi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, yaralananlar olduğu öğrenildi. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.
Kaynak: DHA
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