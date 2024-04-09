Ak Parti Küçükçekmece Belediye başkan adayı Aziz Yeniay'ın bir dernekte gerçekleştirdiği 'Mardinliler Buluşması' programı sırasında düzenlenen silahlı saldırının ardından biri kadın 4'ü 18 yaşından küçük toplam 26 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüpheliler bugün emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Küçükçekmece Adalet Sarayı'na sevk edildi. İlk olarak Cumhuriyet Savcısına ifade verdikten sonra mahkemeye sevk edilen 18 yaşından küçük olan 4 şüpheliden 3'ü tutuklanarak ceza evine gönderildi. Suça itilen bir çocuk ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Daha sonra ise savcılık ifadeleri tamamlanan 5 kişi serbest bırakılırken, 13 kişi tutuklanma telebiyle, 4'ü ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › KÜÇÜKÇEKMECE'de Ak Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında silahlı saldırı - Son Dakika
Bolu'da Borazanlar Mahallesi'nde bir sürücü, 2 otomobile makas atarak kaza yapmalarına sebep oldu ve olay yerinden kaçtı. Ancak daha sonra geri dönerek kaza mahaline geldi. Polis ekipleri olayı soruştururken, kazaya karışan tüm sürücüler ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.
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