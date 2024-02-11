Küçükçekmece\'de AK Parti\'li Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay\'a Silahlı Saldırı

KÜÇÜKÇEKMECE'de AK Parti'li belediye başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları sırasında silahlı saldırı düzenlenmişti. Silahlı saldırıda başından ağır yaralanan Ebru Güneş'in Küçükçekmece'deki bir hastanede tedavisi sürüyor.
Güneş'i ziyaret eden Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Başarılı bir ameliyat geçirmiş ama ağır bir ameliyat çünkü kurşun beyne hafif bir hasar vermiş. Doktorlar durumunun buraya geldiği haline göre çok daha iyi olduğunu belirtiyor " dedi.
Dün akşam saatlerinde Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı sırada silahlı saldırı düzenlendi. O sırada sokakta bulunan Ebru Güneş, ağır yaralanarak Küçükçekmece'de özel bir hastaneye kaldırıldı. Güneş'in 6 ay önce evlendiği öğrenildi. Güneş'in sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çebi, "Başarılı bir ameliyat geçirmiş ama ağır bir ameliyat çünkü kurşun beyne hafif bir hasar vermiş. Doktorlar durumunun buraya geldiği haline göre çok daha iyi olduğunu, aldığımız bilgiler şu anda iyiye doğru gittiği yönünde, 3 gün süreli bir uyutma var. Ancak 3 gün sonra durumuyla ilgili bilgi verecekler " dedi.
"KURŞUN BEYNE HASAR VERMİŞ"
Çebi, Güneş'in doktoru ve yakınlarıyla konuştuktan sonra basın mensuplarına açıklamada bulundu. Çebi, "Başarılı bir ameliyat geçirmiş ama ağır bir ameliyat çünkü kurşun beyne hafif bir hasar vermiş. Doktorlar durumunun buraya geldiği haline göre çok daha iyi olduğunu, aldığımız bilgiler şu anda iyiye doğru gittiği yönünde, 3 gün süreli bir uyutma var. Ancak 3 gün sonra durumuyla ilgili bilgi verecekler " dedi. Başkan Çebi, " Şu ana kadar herhangi bir yakalanan yok. Durağa giderken ateş edilmiş. Sebebini aile de bilmiyor hiçkimse de bilmiyor şu anda. Olay siyasi bir olay olarak görünmüyor. Çünkü dernekten uzak, ancak Aziz Yeniay'ın o an orada dernekte olması olayı biraz o tarafa doğru çekiyor. Olayı 3 ya da 4 kişi gerçekleştirdi diye düşünüyoruz. 2 ayrı silahtan ateş edilmiş" şeklinde konuştu. dedi.
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