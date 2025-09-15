Küçükçekmece'de Apartmanda Yangın

İstanbul Küçükçekmece'de 6 katlı apartmanın giriş katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Mehmet Akif Mahallesi 1. Yenice Sokak'ta bulunan 6 katlı apartmanın giriş katındaki dairenin mutfağında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangını fark eden daire sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangında dairede hasar oluştu.
