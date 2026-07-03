Küçükçekmece'de Bina Çöktü - Son Dakika
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Küçükçekmece'de Bina Çöktü

Küçükçekmece\'de Bina Çöktü
03.07.2026 12:04
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Küçükçekmece'de 5 katlı binanın giriş katında çökme oldu, 29 kişi tahliye edildi.

Küçükçekmece'de giriş katında çökme meydana gelen 5 katlı bina tahliye edildi.

Kanarya Mahallesi Bülbül Sokak'taki 5 katlı apartmanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle çökme oldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Belediye ekiplerince yapılan incelemelerin ardından binada yaşayan 29 kişi tahliye edildi.

Talep üzerine 15 kişi, belediye tarafından çevredeki otellere yerleştirildi.

"Yetkililerimiz, tekrar bir inceleme yapacak"

Küçükçekmece Belediyesi Afet İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Gökhan Aygün, yaptığı açıklamada, tahliye edilen binanın yeni olduğunu, deprem yönetmeliğine uygun inşa edildiğini söyledi.

Denetimlerde hasar olmadığının tespit edildiğini belirten Aygün, "Binanın girişi olan bahçe kısmı dolgu alanı olarak yapılıyor. Bu alan kuyu temel olarak yapılıyor. Burada kayma meydana geliyor." dedi.

Aygün, bina sakinlerini güvenli şekilde dışarı çıkardıklarını dile getirerek, "Yetkililerimiz, tekrar bir inceleme yapacak. Alacağımız tedbirler belirlenecek. Kaymanın olduğu noktada tedbirlerin alınmasının ardından tahmini 1 ay sonra kullanıma açacağız. Olağanüstü bir durum yok. Şükürler olsun ki bir yaralanma veya daha kötü bir durum yok." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Küçükçekmece, Belediye, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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