Küçükçekmece'de Çay Ocağına Patlayıcı Maddeli Saldırı Şüphelileri Aranıyor

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KÜÇÜKÇEKMECE'de bir çay ocağına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce patlayıcı madde atıldı. Patlayıcı madde şans eseri patlamazken, polis ekipleri olaydan sonra kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi Türkmen Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, sokakta bulunan bir çay ocağına patlayıcı madde attı. Olay sırasında herhangi bir patlama yaşanmazken, içeri de bulunanlar panikle dışarı çıkıp durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine bomba imha uzmanı sevk edildi. Adrese gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, bomba imha uzmanı patlayıcı maddeyi kontrol ederek etkisiz hale getirdi. Patlayıcı madde detaylı şekilde incelenmek üzere götürüldü. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.