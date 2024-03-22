Küçükçekmece'de çıkan yangında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de çıkan yangında 2 kişi yaralandı

Küçükçekmece İstasyon Mahallesi'nde bulunan 2 katlı bir binanın giriş katındaki dairede çıkan yangında 2 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri yangını söndürerek mahsur kalan 2 kişiyi kurtardı ve sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

22.03.2024 07:49
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Küçükçekmece'de bir dairede çıkan yangında 2 kişi yaralandı.

İstasyon Mahallesi Hasapaşa Sokak'taki 2 katlı binanın giriş katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri dairedeki yangını söndürürken, mahsur kalan 2 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralı 2 kişi, olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA

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