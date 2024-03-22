Küçükçekmece'de bir dairede çıkan yangında 2 kişi yaralandı.
İstasyon Mahallesi Hasapaşa Sokak'taki 2 katlı binanın giriş katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri dairedeki yangını söndürürken, mahsur kalan 2 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Yaralı 2 kişi, olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Küçükçekmece'de çıkan yangında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
ABD Adalet Bakanlığı, cep telefonu piyasasını tekelleştirme ve rekabeti yok etme suçlamalarıyla teknoloji devi Apple'a kapsamlı bir dava açtı. Apple, cep telefonu uygulamalarının satıldığı App Store üzerindeki kontrolünü istismar etmek, kullanıcı ve yazılımcıları App Store içine 'kilitlemekle' suçlanıyor. Apple'ın uygulama mağazasında 'tehdit olarak' gördüğü uygulamaları engellemek için yasa dışı adımlar attığı ve rakip uygulamaları 'daha az çekici' sunduğu iddia ediliyor. Suçlamalar arasında platformlar arası uygulamaları kısıtlamak, bulut sistemi üzerinden oynanan oyun ve uygulamaları sınırlamak, Android kullanıcıları ile mesajlaşmayı zorlaştırmak, akıllı saatlerle uyum sorunu ve dijital cüzdan uygulamasını 3. taraflara kısıtlamak gibi başlıklar yer alıyor. Apple ise suçlamaları reddediyor ve iddialara karşı 'güçlü şekilde mücadele edeceğini' söylüyor.
ABD Adalet Bakanlığı, cep telefonu piyasasını tekelleştirme ve rekabeti yok etme suçlamalarıyla teknoloji devi Apple'a kapsamlı bir dava açtı. Apple, cep telefonu uygulamalarının satıldığı App Store üzerindeki kontrolünü istismar etmek, kullanıcı ve yazılımcıları App Store içine 'kilitlemekle' suçlanıyor. Apple'ın uygulama mağazasında 'tehdit olarak' gördüğü uygulamaları engellemek için yasa dışı adımlar attığı ve rakip uygulamaları 'daha az çekici' sunduğu iddia ediliyor. Suçlamalar arasında platformlar arası uygulamaları kısıtlamak, bulut sistemi üzerinden oynanan oyun ve uygulamaları sınırlamak, Android kullanıcıları ile mesajlaşmayı zorlaştırmak, akıllı saatlerle uyum sorunu ve dijital cüzdan uygulamasını 3. taraflara kısıtlamak gibi başlıklar yer alıyor. Apple ise suçlamaları reddediyor ve iddialara karşı 'güçlü şekilde mücadele edeceğini' söylüyor.
Ses kayıtları ve 3 milyon dolar pazarlığı derken Gökhan Zan'ın adaylığını çeken Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay'da kimi destekleyeceği belli oldu. Buna göre, Türkiye İşçi Partisi Hatay'da Emek ve Özgürlük İttifakı bileşenlerinin adaylarını destekleyecek.
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, İzmir'de projelerin yarışması gerektiğini belirterek, İzmir'in kazanacağını söyledi. Dağ, seçim çalışmalarında son 9 güne girildiğini ve adayların ilçelerinde büyük katkılar sağlayacaklarını ifade etti.
Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan operasyonda, uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Şüpheliler, mahkemece tutuklandı.
Küçükçekmece'de 2 katlı bir binanın giriş katında çıkan yangında, itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek söndürüldü. Yangında dairede yaşayan 2 kişi yaralandı. Olay sonucunda dairede hasar meydana geldi.
Küçükçekmece İstasyon Mahallesi'nde bulunan 2 katlı bir binanın giriş katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında dairede yaşayan 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yangın sonucunda dairede hasar meydana geldi.
Brezilyalı eski futbolcu Robinho, İtalya'da toplu tecavüz suçundan 9 yıl hapis cezası aldıktan sonra Brezilya'nın Santos kentindeki evinde yakalanarak tutuklandı. İtalya hükümeti, Robinho'nun iade edilmesi isteğine karşılık bulamayınca, cezasını Brezilya'da çekmesini talep etmişti. Brezilya mahkemesinin kararı onaylamasının ardından Robinho tutuklandı. Eski futbolcunun tutuklanmasının durdurulması talebi de reddedildi. Robinho'nun ünü ve serveti nedeniyle paçayı kurtaracağından endişe ediliyordu. Robinho, suçu işlediği tarihte AC Milan takımında oynuyordu.
Sizin düşünceleriniz neler ?