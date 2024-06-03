Küçükçekmece'de çöken bina ile ilgili gözaltındaki şüpheliler adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Küçükçekmece'de çöken bina ile ilgili gözaltındaki şüpheliler adliyeye sevk edildi

Küçükçekmece\'de çöken bina ile ilgili gözaltındaki şüpheliler adliyeye sevk edildi

Küçükçekmece'de çöken 4 katlı binada 1 kişi hayatını kaybederken 8 kişi yaralanmıştı. Bina sahibi ve restoran sahibi gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

03.06.2024 10:35
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Küçükçekmece'de çöken bina ile ilgili gözaltındaki bina sahibi ve girişteki restoranın sahibi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Küçükçekmece'de 1988 yılında yapıldığı öğrenilen 4 katlı bina sabah saatlerinde büyük bir gürültüyle çökmüş, çökme sonrasında 1 kişi hayatını kaybederken 8 kişi de yaralanmıştı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olmak suçundan binanın sahibi Hacı Murat Gençtürk, ve binanın girişinde bulunan restoran sahibi Ö.A.D. de gözaltına alınmıştı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Küçükçekmece, Kaza, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de çöken bina ile ilgili gözaltındaki şüpheliler adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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