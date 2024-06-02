Küçükçekmece\'de Çöken Binada 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 7 Kişi Yaralandı

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Burak KESKİNCİ/ İSTANBUL, KÜÇÜKÇEKMECE'de çöken 3 katlı binada 1 kişi hayatını kaybetti; 7 kişi de yaralandı. Olay yerindeki UMKE, AFAD, itfaiye ekipleri yaralıların enkazdan çıkarılmasının ardından binanın enkazındaki çalışmalarına devam ediyor. Ekipler binanın enkazında kalan olup olmadığını tespit etmek için hassas cihazlarla sessiz dinleme yaptı. Diğer yandan sessiz dinlemenin ardından enkazın kaldırılması için olay yerine bir de kepçe getirildi.