Küçükçekmece'deki çöken binadan 3 kişi taburcu edildi - Son Dakika
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Küçükçekmece'deki çöken binadan 3 kişi taburcu edildi

Küçükçekmece\'deki çöken binadan 3 kişi taburcu edildi

Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binanın enkazından yaralı olarak kurtarılan 8 kişiden 3'ü, hastanelerdeki tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. Diğer yaralılar ise farklı hastanelerde tedavi altında bulunuyor.

03.06.2024 11:49
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Küçükçekmece'de 3 katlı binanın çökmesi sonucu enkaz altından yaralı kurtarılan 8 kişiden 3'ü, kaldırıldıkları hastanelerde tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi ile Geçit Sokağı'nın kesişim noktasındaki, altında dükkan bulunan 1988 yapımı 3 katlı çöken apartmanın enkazından yaralı kurtarılan 8 kişiden 3'ünün hastanedeki tedavisi tamamlandı.

Özel Biruni Üniversitesi Hastanesi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi edilen 3 yaralı taburcu edildi.

Aralarında 6 aylık kız çocuğunun da bulunduğu, tedavisi süren 5 yaralıdan biri, genel durumunun kötü olması nedeniyle yoğun bakımda entübe durumda gözlem altında tutulurken, genel durumu iyi olan bir yaralı ile ameliyat edilen bir yaralı da yoğun bakımda tedavi görüyor.

Yaralılardan 2'si ise beyin cerrahi ve göğüs cerrahi servislerindeki doktorlar tarafından takip ediliyor.

Kaynak: AA

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