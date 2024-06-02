Küçükçekmece\'de çöken binanın sahibi gözaltına alındı

Küçükçekmece'de 1 kişinin öldüğü 8 kişinin yaralı kurtarıldığı çöken 3 katlı binanın sahibi gözaltına alındı.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi ile Geçit Sokağı'nın kesişim noktasındaki, altında dükkan bulunan 1988 yapımı 3 katlı apartmanın çökmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, binanın sahibinin H.M.G. olduğu belirlendi.
Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen H.M.G., polis ekiplerince yakalanarak emniyete götürüldü.
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