Küçükçekmece'de çöken binanın yanındaki 3 katlı bina kontrollü şekilde yıkıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Küçükçekmece'de çöken binanın yanındaki 3 katlı bina kontrollü şekilde yıkıldı

Geniş Video İzle

Küçükçekmece'de çöken binanın yan tarafında yer alan ve daha önceden tedbir amaçlı boşaltılmış olan 3 katlı bina kontrollü bir şekilde yıkıldı. Çöken binanın bitişiğinde bulunan ve tamamen yıktırılan binada enkazlar ile molozların temizleme işleminin ise gecenin ilerleyen saatlerine kadar süreceği öğrenildi.

03.06.2024 02:25  Güncelleme: 02:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küçükçekmece'de çöken binanın yanındaki 3 katlı bina kontrollü şekilde yıkıldı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de çöken binanın yan tarafında yer alan ve daha önceden tedbir amaçlı boşaltılmış olan 3 katlı bina kontrollü bir şekilde yıkıldı.

Küçükçekmece'de sabah saatlerinde meydana gelen ve 1 kişinin öldüğü, 8 kişinin ise yaralandığı 3 katlı binanın çökmesi olayı sonrası yan tarafta bulunan ve tedbir amaçlı olarak boşaltılan 3 katlı bina kontrollü bir şekilde yıkıldı. Çöken binanın bitişiğinde bulunan ve tamamen yıktırılan binada enkazlar ile molozların temizleme işleminin ise gecenin ilerleyen saatlerine kadar süreceği öğrenildi. Çöken bina ile yıkılan binanın yer aldığı Belediye Caddesi'nin en kısa zamanda trafiğe açılması için ekipler yoğun çalışmalarını sürdürdü.

Küçükçekmece\'de çöken binanın yanındaki 3 katlı bina kontrollü şekilde yıkıldı
Kaynak: İHA

Küçükçekmece, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de çöken binanın yanındaki 3 katlı bina kontrollü şekilde yıkıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:13 Doğurganlık oranının en düşük olduğu 3 ilde pilot çalışma başlatılıyor Doğurganlık oranının en düşük olduğu 3 ilde pilot çalışma başlatılıyor
21:15 Mide bulandıran iddia Hatay’da depremde hayatı kabusa dönen genç kız, bir de kuaförün istismarına uğradı Mide bulandıran iddia! Hatay'da depremde hayatı kabusa dönen genç kız, bir de kuaförün istismarına uğradı
19:14 3 ilçe ve 4 belde yeniden sandığa gitti İşte çıkan sonuçlar 3 ilçe ve 4 belde yeniden sandığa gitti! İşte çıkan sonuçlar
14:47 Küçükçekmece’de çöken binayla ilgili dönercinin eski çalışanından korkunç itiraf: Kamyon geçerken bile titriyordu Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili dönercinin eski çalışanından korkunç itiraf: Kamyon geçerken bile titriyordu
23:52 Küçükçekmece’de çöken binanın yanında bulunan 4 katlı bina yıkılıyor Küçükçekmece'de çöken binanın yanında bulunan 4 katlı bina yıkılıyor
22:07 Dünyaevine giren AK Partili vekil Bedirhanoğlu’nun nikah şahidi Abdullah Gül oldu Dünyaevine giren AK Partili vekil Bedirhanoğlu'nun nikah şahidi Abdullah Gül oldu
21:08 Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası’nda İsrail’i 6-0 yendi Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda İsrail'i 6-0 yendi
20:48 Şimdiden gönülleri fethetti Koşarak Mourinho’nun üzerine gidince Ali Koç kendini siper etti Şimdiden gönülleri fethetti! Koşarak Mourinho'nun üzerine gidince Ali Koç kendini siper etti
20:27 Portekiz’de gösteri uçuşunda iki uçak çarpıştı: 1 pilot hayatını kaybetti Portekiz'de gösteri uçuşunda iki uçak çarpıştı: 1 pilot hayatını kaybetti
20:24 Ali Koç’tan Galatasaraylıları kızdıracak açıklama: Gerçek şampiyon biziz Ali Koç'tan Galatasaraylıları kızdıracak açıklama: Gerçek şampiyon biziz
20:04 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho: Bu forma artık bedenimin bir parçası Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho: Bu forma artık bedenimin bir parçası
19:38 Maldivler, İsraillilerin ülkeye girişini yasakladı Maldivler, İsraillilerin ülkeye girişini yasakladı
19:36 Kadıköy’de tarihi imza Mourinho, resmen Fenerbahçe’de Kadıköy'de tarihi imza! Mourinho, resmen Fenerbahçe'de
18:41 Eski ABD Başkanı Donald Trump TikTok’a katıldı Eski ABD Başkanı Donald Trump TikTok'a katıldı
18:39 Önce yazdı, sonra sildi Zaha’dan Okan Buruk’u küplere bindirecek paylaşım Önce yazdı, sonra sildi! Zaha'dan Okan Buruk'u küplere bindirecek paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2024 03:39:47. #1.12#
SON DAKİKA: Küçükçekmece'de çöken binanın yanındaki 3 katlı bina kontrollü şekilde yıkıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement