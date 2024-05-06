Küçükçekmece'de Düğün Konvoyuna 24 Bin 840 Lira Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de Düğün Konvoyuna 24 Bin 840 Lira Cezai İşlem Uygulandı

Küçükçekmece\'de Düğün Konvoyuna 24 Bin 840 Lira Cezai İşlem Uygulandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, D100 kara yolunda tehlikeli hareketler yapan düğün konvoyu sürücülerine yönelik çalışma başlattı. İnceleme sonucunda diğer araçları tehlikeye atan 9 kişi gözaltına alındı ve toplam 24 bin 840 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca, bu kişiler hakkında trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan adli işlem başlatıldı.

06.05.2024 22:37
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Küçükçekmece'de, düğün konvoyunda trafiği tehlikeye düşürenlere 24 bin 840 lira ceza uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, D100 kara yolundaki düğün konvoyunda tehlikeli hareketler yapan sürücülerin görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

İncelemenin ardından trafikteki diğer araçları tehlikeye attığı belirlenen K.K, N.S.K, Y.H.K, B.S, A.U, T.K, A.S, H.K. ve O.T. gözaltına alındı.

Bu kişilere, "kara yollarında ani yavaşlamak", "takip mesafesini korumamak", "duraklamanın yasak olduğu yerlerde duraklamak", "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden toplam 24 bin 840 lira idari para cezası kesildi.

Ayrıca bu kişiler hakkında trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Ceza, İstanbul, Trafik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de Düğün Konvoyuna 24 Bin 840 Lira Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Küçükçekmece'de Düğün Konvoyuna 24 Bin 840 Lira Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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