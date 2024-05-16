Küçükçekmece'de Eski Nişanlı Tarafından Silahla Vurulan Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Küçükçekmece'de Eski Nişanlı Tarafından Silahla Vurulan Kadın Hayatını Kaybetti

Küçükçekmece\'de Eski Nişanlı Tarafından Silahla Vurulan Kadın Hayatını Kaybetti

Halkalı Merkez Mahallesi Dereboyu Caddesi'nde yürüyen Bahar Kaban, eski nişanlısı G.Y. tarafından silahla vurulduktan sonra hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Bahar Kaban'ın eski nişanlısı ile tartışması ve silahla vurulması yer alıyor.

16.05.2024 23:31
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Küçükçekmece'de eski nişanlısı tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti.

Halkalı Merkez Mahallesi Dereboyu Caddesi'nde yürüyen Bahar Kaban'a, eski nişanlısı G.Y. silahla ateş ettikten sonra kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Kaban, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerinin kaçan şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

Bu arada, kadın cinayeti güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Bahar Kaban'ın kendisini takip eden eski nişanlısı G.Y. ile tartışması, ardından silahla vurulması yer aldı.

Kaynak: AA

Küçükçekmece, Halkalı, Güvenlik, Acil Durum, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de Eski Nişanlı Tarafından Silahla Vurulan Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Küçükçekmece'de Eski Nişanlı Tarafından Silahla Vurulan Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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