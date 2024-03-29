Küçükçekmece'de Halı Fabrikasında Çıkan Yangın Söndürüldü

Denizli'de 17 suçtan aranan şahıs yakalandı

Denizli'nin Pamukkale İlçesi'nde bekçi ekipleri, İncilipınar Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir şahsa kimlik kontrolü yapmak istedi. Şahıs kaçmaya başladı ancak ekipler tarafından yakalandı. Yapılan kontrollerde şahsın 17 suçtan arandığı ve 48 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Şahıs cezaevine teslim edildi.