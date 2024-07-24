Küçükçekmece'de İş Yerine Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

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Küçükçekmece'de iş yerine silahla ateş açarak bir kişiyi yaraladığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Halkalı Merkez Mahallesi'ne dün taksiyle gelen şüphelilerden biri, araçtan bir iş yerine silahla ateş açtı. İş yerindeki A.Y. yaralanırken, saldırganlar geldikleri araçla kaçtı.

Sağlık görevlilerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Saldırıyla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheli M.Ş.G'yi gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.