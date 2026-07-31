Küçükçekmece'de Kan Bağışı Kampanyası - Son Dakika
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Küçükçekmece'de Kan Bağışı Kampanyası

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Küçükçekmece'de 'Mahallenin Gücü Kan Bağışı ile Büyür' kampanyası başlatıldı, kan bağışı daveti yapıldı.

Küçükçekmece Kaymakamlığı öncülüğünde, Küçükçekmece Belediyesi, 21 mahalle muhtarlığı ve Türk Kızılay işbirliğiyle "Mahallenin Gücü Kan Bağışı ile Büyür" kampanyası başlatıldı.

Atatürk Parkı'ndaki programda konuşan Küçükçekmece Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu, ilçedeki birçok yere kan bağışı noktaları kurduklarını, vatandaşların hafta sonları da kan verebileceklerini söyledi.

İlçe sakinlerini kan vermeye davet eden Anteplioğlu, "Kan, üretilemeyen en önemli, hayati bir sıvı. Verilen kan tanımadığınız, bilmediğiniz bir insanın hayatına dokunacak, onu hayata bağlayacak. O nedenle bu işi organize eden Kızılayın kan bankalarının doldurulması çok önemli." dedi.

Kızılayın kan bağışının yanı sıra afet dönemlerinde ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım ve kurtarma faaliyetleri gibi alanlarda da çalışmalarının olduğunu belirten Anteplioğlu, "Şu son dönemde yaşanan hadiseleri de gördükten sonra Kızılayın ne kadar önemli bir kurum olduğu, hepimizin sahip çıkması gerektiği daha da iyi anlaşıldı." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından Anteplioğlu ve beraberindekiler, kan bağışında bulundu.

Kampanya, 2 Ağustos'a kadar devam edecek.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Küçükçekmece, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de Kan Bağışı Kampanyası - Son Dakika

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