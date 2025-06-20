Küçükçekmece'de bir mağazanın önünde iki grup arasında yaşanan kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Sefaköy Merkez Caddesi'ndeki bir giyim mağazasının önünde iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.
Tekme ve yumruklarla kavga eden grubu, ihbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri güçlükle ayırdı.
Polis, kavgaya karışan 2 kişiyi gözaltına aldı.
Kavga anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Küçükçekmece'de Kavga: 2 Gözaltı - Son Dakika
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