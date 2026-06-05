Küçükçekmece'de Kirli Su Kirliliği

Küçükçekmece'de dereye karışan kirli su kötü kokuya neden oldu.

İstasyon Mahallesi'ndeki Nakkaş Deresi'nin rengi karışan kirli suyla birlikte koyulaştı. Etrafa kötü koku yayılırken dere kenarındaki şişe, poşet ve yiyecek ambalajları da kirliliğe yol açtı.

Derenin döküldüğü Küçükçekmece Gölü'nün bazı kısımları da kahverengiye büründü.