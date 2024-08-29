Küçükçekmece'de Metrobüs Kazası: 1 Ölü, 50 Yaralı

Küçükçekmece'de iki metrobüsün çarpışması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 50 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin gözaltına alınanların sayısı 4'e çıktı.
Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüsün, Sefaköy mevkisinde kontrolden çıkarak karşı yönden gelen metrobüse yandan çarptığı kazaya ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma devam ediyor.
Soruşturma kapsamında, kazaya karışan 2 metrobüsün şoförü ile metrobüs hattında görevli 2 denetim amiri gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Ölen gencin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü
Kazada ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanedeki tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitiren 22 yaşındaki Ferhat Uçar'ın ailesi, haber üzerine Biruni Üniversitesi Hastanesi'ne geldi.
Uçar'ın cenazesi buradan alınarak otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Ölen gencin yakınlarının Adli Tıp Kurumu önündeki bekleyişi sürüyor.
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