Küçükçekmece\'de Metruk Binada Çökme: 3 Yaralı

Küçükçekmece'de metruk bir binada meydana gelen kısmi çökme sonucunda 3 kişi yaralandı.

Fevzi Çakmak Mahallesi Şair Şinasi Sokak'ta bulunan metruk bina henüz belirlenemeyen nedenle kısmen çöktü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde güvenlik önlemi alındı.

Binadan bir kişi kendi imkanlarıyla çıkarken 2 kişi ekiplerce yaralı olarak kurtarıldı.

Hastaneye sevk edilen yaralılar Muhammet T, Recep T. ve Murat T'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AFAD ekiplerinin kısmen çökme yaşanan binadaki çalışmaları sürüyor.