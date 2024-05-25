Küçükçekmece'de minibüs ve iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 2'si ağır, 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de minibüs ve iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 2'si ağır, 6 kişi yaralandı

Küçükçekmece\'de minibüs ve iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 2\'si ağır, 6 kişi yaralandı

Küçükçekmece'de meydana gelen trafik kazasında minibüs ve iki otomobil çarpıştı. Kazada 2'si ağır olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve yol trafiğe kapatıldı.

25.05.2024 11:53
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Küçükçekmece'de minibüs ve iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 2'si ağır, 6 kişi yaralandı.

Basın Ekspres Yan Yol Bakırköy istikametinde ilerleyen M.A. yönetimindeki 34 FEH 933 plakalı minibüs, karşı yönden gelen E.Ç. idaresindeki otomobille çarpıştı.

Kazanın etkisiyle otomobil bariyerlere savrulurken, minibüs de U.U'nun kullandığı 34 GBH 370 plakalı otomobile çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sürücü E.Ç, sıkıştığı otomobilden itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Kazada E.Ç. ve yanındaki kadın yolcu S.S. ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de minibüs ve iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 2'si ağır, 6 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Küçükçekmece'de minibüs ve iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 2'si ağır, 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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