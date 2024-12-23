Küçükçekmece'de Mobilya Fabrikasında Yangın

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Küçükçekmece'de mobilya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Söğütlüçeşme Mahallesi Halkalı Caddesi'nde mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürülen yangın, iş yerinde hasara yol açtı.

Fabrika işçisi Abdullah Eczacı, kesim makinesinin yanında çalışırken bir anda yüzünde sıcaklık hissettiğini ve böylece yangının çıktığını fark ettiğini söyledi.

Eczacı, "Yangın tüpleriyle müdahale etmeyi denedik ancak faydası olmadı. Ölen ya da yaralanan yok." ifadelerini kullandı.