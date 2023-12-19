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KÜÇÜKÇEKMECE'de nesli tükenmekte olan hayvanlara ait boynuz ve dişlerin ticareti yapılan depoya operasyon - Son Dakika
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KÜÇÜKÇEKMECE'de nesli tükenmekte olan hayvanlara ait boynuz ve dişlerin ticareti yapılan depoya operasyon

İstanbul polisi, Küçükçekmece'de bir depoda nesli tükenmiş ya da tükenmekte olan hayvanlara ait boynuz ve dişlerin ticaretinin yapıldığını tespit etti. Operasyonda, piyasa değeri 4 milyon olan çok sayıda boynuz ve diş ele geçirildi.

KÜÇÜKÇEKMECE\'de nesli tükenmekte olan hayvanlara ait boynuz ve dişlerin ticareti yapılan depoya operasyon
19.12.2023 - 11:46,
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KÜÇÜKÇEKMECE'de bir depoda, nesli tükenmiş ya da tükenmekte olan hayvanlara ait boynuz ve dişlerin saklandığı ve ticaretinin yapıldığını tespit eden polis, operasyon düzenledi. Operasyonda, piyasa değeri 4 milyon olan çok sayıda boynuz ve diş ele geçirildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece'de bir adreste CITES Sözleşmesi (Nesli tehlike altındaki türlerin ticaretine ilişkin sözleşme) kapsamında yasak ve nesli tükenmekte olan hayvanlara ait boynuz ve dişlerin bulunduğunu, bu parçaların ticaretinin yapıldığına dair ihbar aldı. Söz konusu ihbarı değerlendiren ekipler, uzun süre yaptıkları fiziki ve teknik takibin ardından Cuma günü adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 4 milyon lira olan; 2 çift bütün halde, 1 çift küçük parçalar halinde 6 kilo 162 gram ağırlığında, dağ keçisi boynuzu ve parçaları, 7 antilop boynuzu, 1 kızıl geyik boynuz parçası, 23 fildişi obje ve 3 kilo 260 gram ağırlığında fildişi parçaları,16 kilo 500 gram ağırlığında fildişi ve mamut karışık vaziyette bulunan sayılamayacak kadar küçük boynuz parçaları, 650 gram ağırlığında balina dişi parçaları, 14 bufalo boynuzu ve parçası, 7 balina dişi olmak üzere çeşitli boy ve ebatlarda toplamda 52 adet boynuz parçası, fildişi obje ve 20 kilo 410 kg ağırlığında boynuz parçaları, fildişi ve balina dişi parçaları ele geçirildi. Konu ilgili yakalanan şüpheli hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet" ve "CITES Sözleşmesine Aykırılık" suçlarından işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel KÜÇÜKÇEKMECE'de nesli tükenmekte olan hayvanlara ait boynuz ve dişlerin ticareti yapılan depoya operasyon - Son Dakika


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SON DAKİKA: KÜÇÜKÇEKMECE'de nesli tükenmekte olan hayvanlara ait boynuz ve dişlerin ticareti yapılan depoya operasyon - Son Dakika
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