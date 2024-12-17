Küçükçekmece'de otomobilin bina duvarına çarpması sonucu hasar gören doğal gaz kutusundaki sızıntı için caddede önlem alındı.
Cumhuriyet Mahallesi Ebabil Caddesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 KOS 197 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak 3 katlı binanın duvarına çarpıp takla attı.
Sürücünün yara almadan atlattığı kazada duvardaki doğal gaz kutusu hasar gördü.
Doğal gaz kutusundan sızıntı olunca polis, itfaiye ve İGDAŞ ekiplerine haber verildi.
Polis çevrede önlem alırken, İGDAŞ görevlileri de gaz akışını kesti.
Ekiplerin çalışmalarının ardından otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Küçükçekmece'de Otomobil Kazası: Doğal Gaz Sızıntısı - Son Dakika
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