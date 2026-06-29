Küçükçekmece\'de Postacı Kılığıyla Cinayet

Küçükçekmece'de iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan 1 kişinin öldürülmesine ilişkin 2 şüpheli gözaltına alınırken, saldırganın postacı kılığında cinayeti işlediği belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İnönü Mahallesi Maslak Çeşme Caddesi'ndeki cep telefonu mağazasında iş yeri sahibi Çetin Aktürk'ün (48) 24 Haziran'da öldürülmesine ilişkin çalışma yaptı.

Ekipler, şüphelinin postacı kıyafetiyle iş yerine gelerek, önceden hazırladığı sahte tebligat ile dükkan sahibinin kimliğini kontrol ettiğini, daha sonra silahla ateş edip kaçtığını belirledi.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlının kamera olmayan bir sokakta üzerindeki postacı kıyafetini çıkartıp, saldırıda kullandığı silahı da atarak izini kaybettirmeye çalıştığını tespit etti.

Kimliği belirlenen şüpheli Berzan K'nin yakalanması için çalışmalar yapılırken, yıllık izne çıkan ve memleketine gitmek üzere Büyük İstanbul Otogarı'nda bulunan Cinayet Büro Amirliğinde görevli 1 polis memuru, şüpheliyi burada gördü. Berzan K'yi, daha önce gördüğü fotoğrafından yola çıkarak tanıyan polis memuru, otogar polisinden destek isteyip şüpheliyi yakaladı.

Şüphelinin otobüsle Edirne'ye gidip, oradan da yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmeyi planladığı anlaşıldı.

Şüpheli Berzan K'nin emniyetteki ifadesinde, 7 Temmuz 2024'te Halkalı Merkez Mahallesi 1. Posta Sokak'ta Görkem Bedir'in öldürülmesiyle ilgili Çetin Aktürk'ün azmettiriciler arasında yer aldığını öne sürerek, intikam aldığını söylediği öğrenildi.

Bu arada, şüpheli Berzan K'nin cinayetin işlendiği yerin yakınındaki bir otelde kaldığını belirleyen ekipler, otelin güvenlik kamerası kayıtlarını incelediklerinde şüphelinin sık sık yanına gelen bir kişiyi tespit etti. Kimliği belirlenen şüpheli O.U. da gözaltına alındı.

O.U. emniyetteki ifadesinde, Berzan K'nin mahalleden arkadaşı olduğu için yanına ziyarete gittiğini savundu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Berzan K. ve O.U. adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, şüpheli Berzan K'nin silahlı saldırı sonrasında postacı kıyafetini çıkardıktan sonra şort ve tişörtle yürüdüğü anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Küçükçekmece'de 24 Haziran'da cep telefonu mağazasında silahlı saldırıya uğrayan Çetin Aktürk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.