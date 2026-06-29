Küçükçekmece'de Postacı Kılığıyla Cinayet - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Küçükçekmece'de Postacı Kılığıyla Cinayet

Küçükçekmece\'de Postacı Kılığıyla Cinayet
29.06.2026 13:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Silahlı saldırıda bir kişi öldürüldü, iki şüpheli gözaltına alındı. Saldırgan postacı kılığına girmiş.

Küçükçekmece'de iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan 1 kişinin öldürülmesine ilişkin 2 şüpheli gözaltına alınırken, saldırganın postacı kılığında cinayeti işlediği belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İnönü Mahallesi Maslak Çeşme Caddesi'ndeki cep telefonu mağazasında iş yeri sahibi Çetin Aktürk'ün (48) 24 Haziran'da öldürülmesine ilişkin çalışma yaptı.

Ekipler, şüphelinin postacı kıyafetiyle iş yerine gelerek, önceden hazırladığı sahte tebligat ile dükkan sahibinin kimliğini kontrol ettiğini, daha sonra silahla ateş edip kaçtığını belirledi.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlının kamera olmayan bir sokakta üzerindeki postacı kıyafetini çıkartıp, saldırıda kullandığı silahı da atarak izini kaybettirmeye çalıştığını tespit etti.

Kimliği belirlenen şüpheli Berzan K'nin yakalanması için çalışmalar yapılırken, yıllık izne çıkan ve memleketine gitmek üzere Büyük İstanbul Otogarı'nda bulunan Cinayet Büro Amirliğinde görevli 1 polis memuru, şüpheliyi burada gördü. Berzan K'yi, daha önce gördüğü fotoğrafından yola çıkarak tanıyan polis memuru, otogar polisinden destek isteyip şüpheliyi yakaladı.

Şüphelinin otobüsle Edirne'ye gidip, oradan da yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmeyi planladığı anlaşıldı.

Şüpheli Berzan K'nin emniyetteki ifadesinde, 7 Temmuz 2024'te Halkalı Merkez Mahallesi 1. Posta Sokak'ta Görkem Bedir'in öldürülmesiyle ilgili Çetin Aktürk'ün azmettiriciler arasında yer aldığını öne sürerek, intikam aldığını söylediği öğrenildi.

Bu arada, şüpheli Berzan K'nin cinayetin işlendiği yerin yakınındaki bir otelde kaldığını belirleyen ekipler, otelin güvenlik kamerası kayıtlarını incelediklerinde şüphelinin sık sık yanına gelen bir kişiyi tespit etti. Kimliği belirlenen şüpheli O.U. da gözaltına alındı.

O.U. emniyetteki ifadesinde, Berzan K'nin mahalleden arkadaşı olduğu için yanına ziyarete gittiğini savundu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Berzan K. ve O.U. adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, şüpheli Berzan K'nin silahlı saldırı sonrasında postacı kıyafetini çıkardıktan sonra şort ve tişörtle yürüdüğü anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Küçükçekmece'de 24 Haziran'da cep telefonu mağazasında silahlı saldırıya uğrayan Çetin Aktürk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Cep Telefonu, Küçükçekmece, Güvenlik, 3. Sayfa, Cinayet, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de Postacı Kılığıyla Cinayet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaşadığı ’çöp ev’de mahsur kaldı Yaşadığı 'çöp ev'de mahsur kaldı
Cesedin başında gelin-kayınvalide kavgası kameraya yansıdı Cesedin başında gelin-kayınvalide kavgası kameraya yansıdı
Özkan Yalım’dan ek ifade: Özgür Özel’in evinin bahçe duvarına bıraktım Özkan Yalım'dan ek ifade: Özgür Özel'in evinin bahçe duvarına bıraktım
Annesiyle kumanda kavgasına girdi, odasını ateşe verdi Annesiyle kumanda kavgasına girdi, odasını ateşe verdi
Bakan Memişoğlu: Sigaranın işletmelerde görünür olmamasını sağlayacağız Bakan Memişoğlu: Sigaranın işletmelerde görünür olmamasını sağlayacağız
Iğdır’da büyükbaş hayvanın darbesiyle ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti Iğdır'da büyükbaş hayvanın darbesiyle ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti

14:20
AK Parti’den İsrail’in skandal 1915 kararına ilk tepki
AK Parti'den İsrail'in skandal 1915 kararına ilk tepki
14:12
Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı
Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı
13:32
Kulisler yangın yeri Özgür Özel’in kuracağı partinin adı ve kuruluş tarihi belli oldu
Kulisler yangın yeri! Özgür Özel'in kuracağı partinin adı ve kuruluş tarihi belli oldu
13:18
Erdoğan: Avrupa güvenliği tarihi bir dönemeçten geçiyor, NATO daha caydırıcı olmalı
Erdoğan: Avrupa güvenliği tarihi bir dönemeçten geçiyor, NATO daha caydırıcı olmalı
12:52
Patronu içkisine ilaç attı, eşi ilişkiyi kaydetti Mesajlar inanılmaz
Patronu içkisine ilaç attı, eşi ilişkiyi kaydetti! Mesajlar inanılmaz
11:44
Suudi Arabistan’da 40 yıldır mahsur Türkiye’ye döneceği günü bekliyor
Suudi Arabistan'da 40 yıldır mahsur! Türkiye'ye döneceği günü bekliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2026 14:35:34. #7.12#
SON DAKİKA: Küçükçekmece'de Postacı Kılığıyla Cinayet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.