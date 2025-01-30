Küçükçekmece'de Silahlı Saldırı: Can Sertaç Baran Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Küçükçekmece'de Silahlı Saldırı: Can Sertaç Baran Hayatını Kaybetti

Küçükçekmece\'de Silahlı Saldırı: Can Sertaç Baran Hayatını Kaybetti

Küçükçekmece'de çiğ köfte dükkanında arkadaşının silahından çıkan kurşunla vurulan Can Sertaç Baran, hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili üç kişi gözaltına alındı.

30.01.2025 15:52  Güncelleme: 15:58
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KÜÇÜKCEKMECE'de bir çiğ köfte dükkanında arkadaşı Emirhan D. tarafından silahla vurulan Can Baran Sertaç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadelerinde, Emirhan D.'nin yeni aldığı silahı arkadaşı Baran'a gösterirken silahın yanlışlıkla ateş alması sonucu olayın gerçekleştiğini söyledikleri öğrenildi.

Olay dün saat 22.00 sıralarında Küçükçekmece'deki bir çiğköfte dükkanında meydana geldi. Sokakta yürüyen Can Sertaç Baran, kendisine çiğköfte yemeyi teklif eden Emirhan D. ile birlikte dükkana yöneldi. İkili, yanlarındaki S.İ. ve F.A. isimli arkadaşlarıyla birlikte dükkanda oturdukları sırada Emirhan D. belindeki silahı çıkararak Can Sertaç Baran'ı göğsünden vurdu. Baran kanlar içerisinde yerde kalırken, Emirhan D. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Can Sertaç Baran, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Baran'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

SİLAHI SAKLAYIP, OLAY YERİNE GERİ DÖNDÜ

Olay yerine gelen polis ekipleri, sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi sırasında olay yerine geri dönen Emirhan D. ile S.İ. ve F.A.'yı ambulansın yanında beklerken gözaltına aldı. Şüphelilerin ifadelerinde, Emirhan D.'nin yeni aldığı silahı arkadaşı Can Sertaç Baran'a gösterdiği sırada silahın yanlışlıkla ateş aldığını ve Baran'ın vurulduğunu söyledikleri öğrenildi. Ekiplerin çalışmalarında, Emirhan D.'nin Cennet Mahallesi'ndeki ikamet adresi ve çevresinde arama yapıldı. Aramada evin arka kısmındaki boş arsada 1 adet tabanca bulundu.

TOPRAĞA VERİLDİ

Hayatını kaybeden Can Sertaç Baran'ın cenazesi, bugün Küçükçekmece'deki Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Silivri'deki Gümüşyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de Silahlı Saldırı: Can Sertaç Baran Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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