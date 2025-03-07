Küçükçekmece'de Şüpheli Araçta Silah Bulundu

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İstanbul Küçükçekmece'de, şüphe üzerine durdurulan bir araçta uzun namlulu silah ve tabanca ele geçirildi.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri, Atakent Mahallesi Selçuklu Caddesi'nde şüphe üzerine durdurdukları bir araçta arama yaptı.

Çalıntı olduğu belirlenen araçta, uzun namlulu silah ve tabanca bulundu.

Araçtaki 18 yaşından küçük 4 şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.